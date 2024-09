Votó a favor del veto de jubilados de Milei y sostuvo: “Quiero que le vaya bien al país”

Pablo Cervi, que en diálogo con TN aseguró: “Yo voté para no rechazar el veto, entendiendo que está en juego el déficit fiscal y sobre todo la estabilidad del gobierno”. Y agregó: “Hay movimientos y jugadas que buscan complicarle la vida al Ejecutivo”.

"Entiendo que próximamente van a tomar medidas con respecto a los jubilados, según nos dijeron. En la medida que crezca la economía y haya más empleo, se va a poder generar una mejor remuneración para los jubilados”.

Ante la consulta sobre la situación interna de la bancada radical y un eventual rompimiento, el legislador descartó esa posibilidad. “Hay diferencias en el bloque pero las hemos administrado bien”, dijo.

Cervi apuntó contra sus pares de Unión por la Patria: “El kirchnerismo transforma a los jubilados en bandera de golpe, cuando durante años no lo hicieron. Cristina vetó el 82% móvil”. Y remarcó: “Tienen una visión cuando son gobierno y otra muy distinta cuando no están. No soportan están en el llano, hoy tienen una postura casi destituyente”.

“No soy libertario, soy un radical que quiere que al país le vaya bien”.