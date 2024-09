Yuyito González rechazó la invitación al living de Susana Giménez: “No necesito que ella opine de mi relación”

Susana Giménez regresa a la televisión y para iniciar una nueva temporada de su clásico programa, una de las propuestas será un mano a mano con el presidente Javier Milei. Además, esperaba obtener un doble encuentro: el primero sería solamente con el mandatario y, en una segunda oportunidad, junto a su actual pareja Yuyito González. Sin embargo, eso no será posible.

La exvedette se negó a la invitación de la diva y no dudó en rechazarla públicamente. Esta mañana, dio a conocer su decisión al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine): “Ella (Susana) dijo algo así como que primero le haría una nota a él y después a los dos juntos”.

Luego, dirigiéndose a cámara, se plantó: “Mirá, reina, te digo algo: sabés que te adoro de toda la vida... yo si no entro de la mano de mi novio, lo veo desde Olivos”.

A modo de argumentar su posición, planteó: “No, no, no... O es la nota para él, porque si va es para hablar de cosas importantes que son las que interesa que se le transmita a la sociedad, y después bueno, todo lo demás”. Ante esto, su compañero Facu Ventura sugirió que la nota de Yuyito y Milei podría ser en su propio programa y que Susana podría acudir también. La sugerencia gustó tanto a Yuyito que decidió no ir definitivamente.

En un intento por encontrar un punto medio, Pochi de Gossipeame le sugirió a la presentadora acompañar a su pareja pero quedarse detrás de cámaras, mientras que Giménez da sus opiniones sobre la relación. Ni bien se planteó esta idea, Yuyito la rechazó de plano. “No, no, no. Yo no necesito que opine Susana de nuestra relación, ni nadie”. Y remató: “Vernos juntos en un programa de televisión conversando entre nosotros no es para dársela a cualquiera”.

El comentario sin filtro de Fátima Florez sobre los inicios del romance de Yuyito González y Javier Milei

Fátima Florez volvió a la Argentina tras un viaje a Estados Unidos y estuvo en los Martín Fierro 2024, donde ganó una estatuilla por mejor labor humorística. En la alfombra azul, la comediante habló del romance de Yuyito González con Javier Milei, su ex, con quien salió durante nueve meses y se separó en abril.

“Estoy muy bien, espectacular. Con toda la energía, el corazón y la líbido puestos en mi carrera que es el gran amor de mi vida. El romance de Milei y Yuyito no me afectó, para nada. Ya no tengo nada que ver yo”, le dijo al periodista de Intrusos (América) Guido Zaffora.

Luego, el cronista le preguntó sobre una entrevista de Amalia con el presidente de la Nación cuando él ya estaba en pareja con Fátima. “¿Y cuándo viste la nota de Yuyo y Milei? Que ella lo tocaba un poquito y él era tu novio...”, consultó. “Hay gente que se dedicó a eso toda la vida”, replicó ella.

Sin entender a qué se refería, Zaffora retrucó: “¿A qué?”. “¡A tocar!”, concluyó la capocómica.

Desde el programa de América fueron a buscar la palabra de la exvedette, quien no le dio importancia a los dichos de Florez. “La verdad que tenía reuniones ayer. Y me dediqué a atender esas reuniones que tenía, cosas de trabajo”, comenzó diciendo. Y sentenció: “No me interesa el tema. Chau”.