El Chino de Gran Hermano se quedó afuera del Martín Fierro 2024: “Estaba muy ilusionado”

En la previa a los Martín Fierro 2024 que se celebraron este lunes 9 en el hotel Hilton Buenos Aires, se había dicho que Martín Ku era uno de los invitados por Telefe a ser parte de la mesa de Gran Hermano. Sin embargo, a último momento, algo habría cambiado, lo que motivó la decepción del joven.

A minutos de que comenzara la gala, el propio Martín contó al aire de LAM (América) que se había quedado afuera de la ceremonia, ante la sorpresa de todas las angelitas. “Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la ceremonia. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, explicó el exparticipante del reality show conocido como El Chino.

“No sé qué cantidad de personas metieron al sorteo...”, respondió en cuanto a las preguntas que le hacían desde el piso, ante el desconcierto de que esta cuestión se definiera por azar. Luego le preguntaron de qué se trataba la previa a la que estaba invitado y dijo: “La previa es un ratito ir a la suite presidencial y después quedar afuera de la fiesta...”.

“Una silla para el Chino, una de las pelotas de Telefe al menos”, apuntó Yanina Latorre desde el piso, queriendo que el exjugador de Gran Hermano pudiera ser parte de la fiesta. De hecho, estaba vestido para la ocasión, con un smoking coronado por un moño. “Igual no pasa nada, realmente estaba muy ilusionado. Pero entiendo que las cosas se dan porque se dan, y bueno, ya está, no pasa nada. Estoy un poquito al pedo con el smoking, lo veré desde casa... realmente tenía ganas, pero bueno...”, dijo él, queriendo evitar un tono polémico.

Desde el piso, las “angelitas” le insistían con que se quedara, que había personalidades que no asistirían a la fiesta o incluso que muchos se retirarían tras las entregas de las primeras estatuillas de la noche. Pero él se mantuvo firme en su postura. “Me tengo que ir, si no estoy invitado a la ceremonia no puedo estar acá. No voy a armar quilombo. No tuve ninguna explicación clara de por qué no estoy. Pero no voy a ir a un lugar donde no estoy invitado”, razonó Martín.

“No da, no soy de armar quilombo. Creo que me conocieron bastante, soy un pibe bastante tranquilo, no voy a hacer ningún escándalo. Ya sé que ustedes quieren armar quilombo, pero no...”, le respondió luego a las “angelitas”, quienes le pedían que se quedara. “De todas formas, agradezco aunque sea haber estado en la previa, que es algo que muchos compañeros no tuvieron la suerte. Me pude sacar unas fotos, aunque sea”, cerró el Chino con optimismo pese al mal momento que vivió de manera repentina.

Minutos más tarde, subió una serie de fotos que daban cuenta de su decepción y de su suerte en esta noche. “Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa”, comienza diciendo en el epígrafe. Y le agregó un remate a puro humor: “Lo que toca toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera”. Para que no quedaran dudas, en la última foto del álbum se ve su menú solitario y sin el glamour de los Martín Fierro.