Según una encuesta, el mayor miedo de los argentinos es que vuelva el kichnerismo al poder

A pesar del extenso documento escrito por Cristina Fernández de Kirchner en el que critica las políticas económicas de Javier Milei, el argentino parecería estar poniendo un fuerte voto de confianza en sus medidas, mientras el dólar blue baja y la inflación retrocede. De hecho, según la encuesta de DC Consultores, la carta emitida por la expresidenta es un intento por volver a tomar el poder, siendo este uno de los mayores miedos de los consultados.

De acuerdo a los datos arrojados, el 64.7% cree que con este modelo económico liberal tendrán un futuro mejor, contra un 35,3% que opina lo contrario. Además, un 60,8% insiste en que gracias al mismo se logrará que Argentina sea más competitiva a nivel mundial.

De la mano con esto, un 62.1% sostiene que habrá mayores inversiones en el transcurso de la gestión; del otro lado de la mesa, el 37.9% de los encuestados cree que no es el método adecuado. De hecho, un 63,4% asegura que su economía familiar estará mejor con menor intervención estatal y mayor por parte de los privados.

Desde antes de asumir, Milei habló sobre el drástico primer cambio que quiere generar en el país, el cual está enfocado -principalmente- en achicar al Estado y conseguir el déficit cero. Para ello, se requieren de fuertes recortes (su famosa "motosierra") que tomarán tiempo y esfuerzo de gran parte del país. Consultados sobre cuánto tiempo van a aguantar hasta ver estas mejoras planteadas por el oficialismo, el 30,8% aseguró que le tiene fe y esperará lo que sea necesario.



Un 27,4% asegura que tiene paciencia y aguardará, ya que lo anterior era peor. Un 25,3% de los encuestados aseguró que "no queda de otra" y resistirá hasta que termine el mandato. Por su parte, un 16,5% señaló que "no tiene tiempo" y el kirchnerismo "era lo mejor".

Las opiniones sobre la carta de Cristina Fernández

La exvicepresidenta suele reaparecer en la escena pública a través de extensas cartas escritas por ella. En esta nueva ocasión, lanzó una lluvia de críticas a la política económica que lleva adelante el Gobierno de Milei marcando errores en su plan. En base a la encuesta de DC Consultores, el 31,6% cree que lo que busca es retomar el poder.

No obstante, hay un 23,5% que cree que tiene razón en los puntos que le corrigió al libertario. Un 21,2% asegura que "Cristina no sabe de economía", similar a la respuesta que el presidente le dio a la exmandataria tras su carta: "Yo sé que de economía no entendés mucho, por el hecho de que te rodeaste de analfabetos numéricos". Un 14% calificó a el escrito de Fernández como "demagogo", y un 9,7% aseguró que ya quedó en el pasado.

Por último, se les consultó acerca de sus mayores miedos, marcando una fuerte diferencia entre una respuesta y otra. Un 70,9% opinó que este es que el kirchnerismo vuelva al poder; mientras que el 29,1% eligió la opción: que el país tenga una economía libertal.