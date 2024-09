Santa Fe acechada por incendios forestales, humo y bajante del Paraná

Mientras que por el cielo las cortinas de humo y las cenizas sobrevuelan y se esparcen a gran velocidad por las fuertes ráfagas de viento que anuncian el cambio de estación, al mismo tiempo la falta de precipitaciones genera que continúe la bajante de la altura de los ríos. Santa Fe, junto a otras provincias del Litoral, está siendo fuertemente afectada por estos fenómenos.



Horas atrás, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta sobre una cortina de humo que cubrirá el cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de unas diez provincias del norte de Argentina. Se trata de Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, como así también partes de Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fe y Tucumán.



"Se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social", explicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo a las estimaciones, el humo, que llega desde Bolivia, donde se incendiario ya 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales y obligó al gobierno a declarar la "emergencia nacional", podría persistir hasta el miércoles inclusive.

A dicha situación, en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba se vienen originando desde hace varios semanas una enorme cantidad de incendios que afectan a toda la región. “A la disminución de lluvias, atravesada por un proceso neutro con tendencia hacia La Niña, se le suman las heladas que tuvimos semanas anteriores. Todo esto genera un terreno propicio para que aparezcan los incendios”, explicó Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe.



A modo de ejemplo, en el Gran Santa Fe, solo durante el mes de julio, los bomberos debieron realizar intervenciones por incendios en 286 oportunidades. En agosto, se registró un leve descenso con 230 salidas. La tendencia crece junto con la preocupación para los meses que se avecinan donde tampoco se esperan abundantes precipitaciones.

Bajante río Paraná

La otra situación que afecta a la zona Litoral es la bajante del río Paraná, que provocó que durante el fin de semana un buque de bandera de Croacia quede varado a la altura de San Nicolás. Hay otros, especialmente del Gran Rosario, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, que directamente no salen, y afectan el comercio exterior.

Desde el Instituto Nacional del Agua, el ingeniero Juan Borus aseguró que la situación es similar a la que se vivió en 2020-2021, cuando la bajante apareció de forma abrupta e impuso condiciones críticas para la navegación fluvial en todo el arco portuario. "A pesar de que se tomaron medidas para que este tipo de escenas tengan menor ocurrencia, pero es muy difícil evitarlo porque no es solo la disminución de profundidad efectiva. Es también un condicionamiento del ancho de navegación segura, que lleva a problemas. Lamentablemente, no hay que descartar que se vuelva a repetir", explicó Borus en radio Aire de Santa Fe.

Las perspectivas hasta fines de noviembre no son favorables y se espera un déficit de lluvias para los próximos meses. "Es muy significativa la bajante y va a continuar así, el pronóstico no indica una recuperación clara", pronosticó Borus y agregó que hoy el alto Paraná aporta la mitad del caudal de lo normal y la previsión es muy incierta.

Las 10 recomendaciones para evitar intoxicaciones

1. Limitar la exposición al humo.

2. Suspender las actividades al aire libre como la práctica de deportes, caminatas, etc.

3. Reducir las fuentes de contaminación del aire interior.

4. Mantener las ventanas y las rejillas de ventilación cerradas.

5. Si se dispone de aire acondicionado, utilizarlo en modo “ventilación” o “recirculación”

6. Colocar trapos o toallas enrolladas debajo de puertas y ventanas para evitar el ingreso de humo.

7. Evitar fumar, porque eso aumentará la contaminación del aire.

8. Si las concentraciones de humo fueran altas, no encender velas o chimeneas.

9. No utilizar la aspiradora porque favorecerá el movimiento de las partículas en el ambiente.

10. Manejar con precaución debido a la reducción de visibilidad, y con luces bajas.