Lisandro Martínez contó que no mira muchas noticias porque en su mayoría son negativas, sin embargo, esto no lo mantiene alejado de lo que ocurre en el país, Licha comentó que está muy atento a la situación que atraviesa Argentina.

"Estoy constantemente al tanto de lo que pasa en mi país porque me importa mucho. Soy muy consciente de todo lo que pasa, pero no a través de las noticias. El fútbol es mi trabajo… ¿Por qué no podría opinar como cualquier argentino más? Simplemente es una opinión. Por supuesto que asumo que al opinar se pueden sacar de contexto las cosas y se puede generar algún disenso, pero solo son opiniones", señaló Martínez.

El futbolista aclaró que se tratan de temas muy importantes y que está en todo su derecho de opinar. "No quiero convencer a nadie de nada ni entrar en polémicas. Simplemente son opiniones. A los futbolistas nos sigue mucha gente y está bueno que podamos dar nuestra opinión. Yo quiero lo mejor para nuestro país y creo que todos deben tirar para el mismo lado para que a Argentina le vaya bien".

Lisandro también agregó un pedido importante para todos los argentinos: "Basta con esa grieta que tenemos en nuestro país, se tiene que terminar".

"Cuando salimos campeones del mundo, fue hermoso ver a todos los argentinos abrazándose sin que importara nada más que la camiseta. Un país unido, eso es lo que queremos todos".