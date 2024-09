Furia apuntó contra Telefe por no haber sido invitada a los Martín Fierro 2024

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Juliana "Furia" Scaglione explotó contra Telefe tras no haber sido invitada a los Martín Fierro y aseguró que ella es "la revelación del año".

Durante una nueva edición del programa Toda, Furia comenzó por expresar: "No me llamaron, van los caracoles a la mesa de Gran Hermano. La que se puso el programa al hombro fue Furia, pero no me llamaron. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben". Con estas palabras, comenzó por apuntar duramente contra Telefe.

Luego, recordó haber aceptado irse del canal: "Yo rescindí contrato en buenos términos, pero no he sido invitada a los Martín Fierro. Soy la revelación del año, soy consciente de eso. Es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mis premios". Así, Scaglione aseguró sentirse más importante del lugar que le dio Telefe tras el fin de Gran Hermano.

Para finalizar, Furia dejó en claro que mantiene sus delirios de grandeza: "Yo tuve una repercusión muy grande y soy la que se llevó más fama. Mi fandom contra los medios era luz contra oscuridad. Soy referente y soy la revolución del año, me gané el cariño de la gente y eso no se paga con nada". Esto último fue lo más llamativo, ya que justamente es el repudio del público lo que más consiguió.