Carmen Barbieri contó todos los detalles sobre la amenaza de bomba que vivió en el avión

La conductora Carmen Barbieri relató cómo vivieron la amenaza de bomba en el avión junto con Marcelo Polino, una noticia que fue viral en redes sociales teniendo en cuenta que estas dos figuras eran parte del vuelo.

Aprovechando la apertura de su programa Mañanísima en eltrece, Carmen Barbieri decidió relatar cómo vivió la tensa situación: "El momento que pasamos fue bastante bravo. Estábamos adentro del avión. Estábamos todos tranquilos y de repente sentí que el avión se movía. Dije 'habrá agarrado un pozo de aire'". Con estas palabras, evidenció la desinformación que hubo en el aire.

"Yo estaba con Marcelo Polino y Matías. No viajábamos en primera, creo que estaba en primera el señor de la bomba", continuó la conductora. De esta manera, no hizo referencia a ningún tipo de preocupación por lo vivido, aunque se notó la angustia en su voz cuando empezó a darse cuenta lo que podría haber pasado.

Sobre lo que sintió en ese momento, aseguró: "No me dio miedo, me dio indignación porque no estábamos enterados. Entiendo que la palabra 'bomba' no se puede decir porque la gente puede entrar en pánico. Pero que nos digan algo. No sé, que estábamos volviendo por un desperfecto técnico". Así, apuntó directamente contra los empleados de Aerolíneas Argentinas.

Para finalizar, Barbieri reveló: "Estuvimos mucho tiempo encerrados en el avión, esperando que alguien nos diga algo. A Marcelo Polino le agarró un ataque, decía: 'Por favor, hay que informar'. Nosotros dos somos muy quilomberos". Todo esto terminó por evidenciar que no estuvieron tranquilos en ningún momento por la desinformación.