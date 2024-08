Yuyito González se puso una campera de Javier Milei y lanzó una indirecta: “Hay que marcar el territorio”

A medida que avanza su relación con Javier Milei, Yuyito González no teme exponer públicamente algunas cuestiones de su vida personal y se muestra cada vez más enamorada.

Pese a que los protagonistas sostienen que atraviesan un gran momento juntos, eso no impidió que circularan rumores sobre una supuesta crisis de pareja.

Por esta razón, en su intento por desmentir estos rumores, la conductora apareció este jueves en su ciclo televisivo con una prenda del Mandatario, como parte del look que eligió para salir frente a cámaras.

Al inicio del programa, dio contexto a los televidentes sobre la insólita situación: “Hoy llegué a vestuario y nos juntamos todos para que nos preparen. Entré con una campera oversize... y arrancamos con el tema de la campera, que me la traje del placard de mi novio. Le estuve mirando el placard... y me elegí esta campera”.

Para que quedara comprobada la autenticidad de su relato, la producción mostró en una de las pantallas del set, una foto del Presidente con la mencionada campera, que data de sus días de campaña presidencial. Sin embargo, la rubia aclaró que no tiene intenciones de quedarse con ella.

“No la subastamos, la voy a devolver. Las camperas de Javier se devuelven, lo acompañan”, remarcó entre risas.

Luego, soltó una frase de cierre, que dejó fuertes sospechas sobre una posible indirecta a Fátima Florez: ”La uso un poco, le dejo mi perfume y después se la devuelvo. Hay que marcar el territorio...”

Yuyito González aseguró que con Javier Milei están casados y dejó a todos en shock

La conductora asimismo fue contndente al referirse a su vínculo con Milei. “Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros”, aseguró al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine).

Y agregó: “Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo”.

Para dar el tema por cerrado, sentenció: “Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote”.