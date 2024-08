Continúa la búsqueda del diputado libertario acusado de pedofilia: "Me bajé una app para ver nenitas de 12 años"

En el marco de la investigación por la denuncia por distribuir material de pedofilia y zoofilia , las fuerzas de seguridad llevan adelante desde este domingo un fuerte operativo de búsqueda en rutas y pasos fronterizos en Misiones, luego de la confirmación del pedido de captura internacional para ambos.

Por otra parte, la Justicia de Misiones recibió en las últimas horas una serie de audios en los que se escucha al diputado provincial, Germán Kiczka, pidiendo una habitación en un hotel de Puerto Iguazú, que se ubica en zona de la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

Los mensajes fueron enviados días antes de que se concretara su desafuero en la legislatura provincial.

“Yo me podría ir de una escapada mañana para allá, me preparas una pieza, en el hotel más económico, el que está en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por los gastos, solo quiero que me consigas una pieza”, se escucha en la grabación.

La situación se complica aún más debido a la sospecha de que Kiczka podría haber cruzado ilegalmente hacia Brasil o Paraguay. La Policía de Misiones, junto con fuerzas de seguridad federales, desplegó un operativo en rutas y pasos fronterizos para localizar a los fugitivos.

Este domingo, se emitió un pedido de captura internacional para ambos hermanos, luego de que el juez Miguel Ángel Faría activara la alerta a Interpol.

CHATS DE GERMÁN KICZKA Y SU HERMANO HABLANDO DE MENORES DE EDAD

“Yo me baje una app para ver nenitas...12 años ...”, escribió Sebastián Kiczka a una de las menores de edad. A lo que la joven respondió: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. E insistió Kiczka: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

“ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”, a lo que la otra persona le señala: "Calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”, y Kiczka completó: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.

Germán Kiczka permanece prófugo de la Justicia luego de que haya fracasado su intento de detención en la noche del jueves, tras su desafuero en la Cámara de Diputados de Misiones.