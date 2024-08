Mirtha Legrand fue directa al hablar de la apariencia de Alberto Fernández: "Con esos bigotes horribles"

La conductora criticó, sin filtro, la apariencia física del ex presidente y dejó reafirmó su apoyo a la denuncia de la ex primera dama, Fabila Yañez.

Mirtha dejó en claro su apoyo a Fabiola. “Todos nos horrorizamos cuando vimos el ojo en compota”, destacó. “Eso fue definitivo”, agregó, y cuando Barrios se preguntó cómo ninguna mujer de las que trabajaban en el gobierno se dio cuenta de nada, Legrand saltó indignada.

Mirtha sorprendió con un comentario tan espontáneo como inesperado. “¿Pero las mujeres cómo se enamoraban de este gordito?”, soltó. De inmediato, estallaron las risas en el estudio.

“El poder sin lugar a dudas seduce, no sé si legítimamente”, intentó explicar Burlando. “Pero no estaban enamoradas”, acotó Bossi. “Yo no creí vivir para saber y ver que mujeres, no sé si prostitutas o qué tipo de mujeres eran, iban a Casa de Gobierno a acostarse con el Presidente, porque esa es la verdad”, continuó la conductora. “Es terrible”, confesó. “Con esos bigotes horribles. Espantosos”, sumó más adelante.