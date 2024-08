Dalila publicó sus análisis médicos para justificar la cancelación de sus shows: “Espero comprensión”

Dalila tuvo que dar de baja sus próximos shows por cuestiones de salud. La cantante no dio detalles sobre su situación, pero decidió publicar en redes sociales los análisis médicos a los que se sometió para recuperarse.



En su cuenta de Instagram mostró dos documentos de los cuales uno se titula “Instrucciones a seguir luego del alta anestésica” y el otro detalla los resultados de los análisis médicos.

“Buenas tardes a todos, estos son los papeles donde figuran los estudios de ayer. Se los comparto para que sepan disculparme por no poder presentarme. Les pido disculpas a los empresarios y a todos los que hoy me esperaban. Espero comprensión. En mi pronta recuperación me presentaré a cumplir con todos ustedes que este finde me esperaban”, explicó la cantante en la publicación.

En diversas ocasiones, la artista fue acusada de estar borracha en sus conciertos y de tener problemas con el alcohol, afirmaciones que ella negó rotundamente, pero esta vez decidió mantener en privado las razones que la llevaron a visitar a profesionales de la salud. Por el momento, no se conocen las fechas de las reprogramaciones de sus shows.

Dalila explicó qué pasó en uno de sus más recientes shows

Dalila dio que hablar luego de un show que ofreció el mes pasado en el Teatro Colonial en Avellaneda. Sus fans se preocuparon porque aparentemente se cayó del escenario y muchos aseguraron que se la notó en estado de ebriedad, lo que le impidió realizar el concierto con normalidad.

En un video que se volvió viral en redes sociales se pudo ver que en varias ocasiones tuvo que ser asistida por su personal de seguridad para levantarse del suelo.

Así fue que “La Diosa Del Verbo Amar” se encargó de hacer un vivo a través de Instagram, disparar contra quienes la criticaron y dar una explicación acerca de cómo se encontraba en el recital.

“No me caí, me quedé recostada unos segundos”, explicó. También agregó que llevaba puestos “los borcegos más cómodos” que tuvo en toda su carrera.

En cuanto a su comportamiento eufórico durante el show, la rosarina aseguró: “No voy a ir a pararme y hacerme la careta y cantar toda suavecita. No es lo mío para nada”. Y remató: “Amo lo que hago y si me pongo descalza a bailar es porque tengo juanetes”.