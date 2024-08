Cómo es el acuerdo entre Milei y Macri para evitar que el Congreso insista con la reforma jubilatoria

Pese a los últimos cruces, el PRO no apoyará ningún intento por reflotar la iniciativa. De esta forma, impediría que la oposición alcance los dos tercios necesarios para sortear el veto.

Pese a que senadores y diputados del PRO votaron a favor de la nueva movilidad jubilatoria, Mauricio Macri confirmó que apoyará el veto de Javier Milei a la totalidad de la ley.



“Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, dijo el expresidente.

Y agregó, en un tuit: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos”.

La decisión de Macri parece confusa, pero se explica por una negociación reservada entre el exmandatario, los senadores del PRO, la jefatura de Gabinete y el ministerio de Economía que tuvo por objeto aligerar el costo de la ley y, si iba a ser sancionada, bloquear cualquier intento opositor de reflotar el proyecto en el Congreso.

Por un lado, el PRO no quería pagar el costo político de votar contra la movilidad jubilatoria, una medida que impacta de lleno en el bolsillo de los jubilados. Los senadores del partido amarillo -el PRO inicialmente no votó a favor de la iniciativa en Diputados por contar con un proyecto propio-, acordaron con la jefatura de Gabinete y el ministerio de Economía votar en general a favor de la aprobación del proyecto en el Senado, pero rechazar los artículos 2, 4, 6 y 10 cuando se votara en particular. Se trata de los artículos que más molestaban al Gobierno.

Ahora, Milei confirmó que su veto será total, en contra de toda la ley. Lo hizo muy temprano, a la mañana para dar una clara señal politica, porque el siente que el kirchnerismo quiere atacar el equilibrio fiscal que es el corazón de su gobierno.

Con el veto total ya confirmado por Milei, la oposición podría insistir con la sanción de la ley, primero en Diputados (la cámara de origen) y luego en el Senado. Pero el panorama favorece al Gobierno.

Para reflotar el proyecto se necesitan los votos de dos tercios de cada cámara. Y, según confirman a TN fuentes cercanas a un diputado clave del PRO, el proyecto (en especial los artículos que incomodan a la Casa Rosada) no contará con el apoyo del PRO en la Cámara Baja. Se espera que los senadores del PRO que votaron en contra de algunos artículos en particular tampoco den sus votos. Así, la oposición tendría muchas dificultades para insistir con la iniciativa.

En este contexto, en las últimas horas Milei decidió sobreactuar su enojo: emitió un comunicado muy crítico contra el kirchnerismo y después se mostró irritado en una entrevista. Esa sobrerreacción de Milei y de los voceros oficialistas en sus declaraciones buscaron enviarle un mensaje a los mercados y contener un eventual impacto en los bonos, el riesgo país y dólares: “El déficit cero no se negocia”.

El libertario explicó: “Lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para los argentinos. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así, estaría condenando a los argentinos sin remedio”.