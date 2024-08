Se conocieron chats que Alberto Fernández le envió a Fabiola Yañez cuando ella había decidido no denunciarlo

La publicación de nuevos chats enviados por el expresidente Alberto Fernández a Fabiola Yañez que datan del 28 de junio, cuando la ex primera dama tuvo una audiencia por Zoom ante el juez Julián Ercolini, reveló el diálogo que mantuvieron el mismo día en que ella decidió no hacer la denuncia por violencia de género en una primera instancia.



“Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”, le recomendó el expresidente en uno de los mensajes que publicó este jueves Infobae. Alberto Fernández buscaba así evitar el escándalo que se desataría semanas después.

“Quedate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”, intentó tranquilizarlo Yañez.

Mientras, Fernández insistía con sus pedidos de disculpas: “Lamento mucho todo. Me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”.

Yañez participó desde Madrid de la audiencia con el juez por los mensajes y las fotos encontradas en el celular de María Cantero, la entonces secretaria de Alberto. El juez le preguntó si quería hacer la denuncia por violencia de género, pero la ex primera dama se rehusó y hasta desistió de ver las imágenes que ella misma le había mandado a Cantero en 2021.

En efecto, ese día Yañez decidió no presentar la denuncia, lo que llevó al juez Ercolini a archivar el legajo reservado el 1 de julio.

En la madrugada del 29 de junio, Alberto Fernández escribe: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso”.

La tensa calma se desmoronó el sábado 3 de agosto, cuando Alberto Fernández se enteró de que el diario Clarín estaba a punto de revelar los mensajes explosivos que Yañez le había enviado a Cantero.

El martes 6 de agosto, sin notificar a nadie, Yañez llamó al juez Ercolini y sugirió que el expresidente la había amenazado para que no presentara la denuncia. Dos horas después, Ercolini ordenó las primeras medidas de prueba y prohibió la salida del país al exmandatario.