Perdió su dinero, pidió ayuda y una familia colaboró para que logre obtener lo necesario para los estudios de su hijo

Una vecina de La Merced, Soledad Acuña, a través de las redes sociales pidió ayuda para poder recuperar una suma importante de dinero que se dio de manera equivocada, una cifra de alrededor de $100 mil a la cuenta de una persona desconocida.

Soledad acudió a redes para poder recuperar este dinero ya que estaba destinado a cubrir un estudio médico imprescindible para su hija, quien padece una discapacidad.

“Hice una transferencia por equivocación. Ese dinero es para pagar un estudio para mi niño con discapacidad. Por favor, si alguien conoce a esta persona, avísenme,” escribió Sole.

Dos días después, y con la ayuda de la viralización del pedido urgente, una familia anónima demostró se ofreció pagar los gastos de los estudios de su hijo de 11 años.

Por otra parte, y no menos importante, todavía no regresó el dinero que Sole transfirió de manera equivocada. La persona nunca regresó los $100 mil aún sabiendo que no eran suyos.

FUENTE: Valle de Lerma