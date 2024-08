Oriana Sabatini llenó de ilusión al mundo River con la posible llegada de Paulo Dybala

La actriz y cantante Oriana Sabatini dio un sugestivo me gusta en X (ex Twitter) con respecto al futuro de Paulo Dybala y alimentó la ilusión de los hinchas de River Plate con la posible llegada del futbolista campeón del mundo.

Todo comenzó con la publicación en X del usuario @termenzo, quien el 19 de agosto por la noche compartió una selfie del matrimonio y escribió: "Estoy para que la pareja más linda del país venga a Núñez. Ahora o el año que viene. @orisabatini hazlo". Esta publicación recibió muchas interacciones y las fans de la artista se encargaron de hacerle llegar la publicación.

Por eso, el propio usuario sorprendió a todos tras compartir una captura de pantalla en la que se observó que Oriana Sabatini le había dado me gusta. "No la quise botonear pero una chica ya lo hizo. Oriana le dio like a mi tweet muchachos", escribió la cuenta que posee como foto de perfil a Enzo Francescoli besando un termo (de ahí su nombre).

Vale recordar que hace tan solo algunas semanas se casaron y esto podría ser algo muy importante para definir el futuro de la carrera deportiva de Dybala. Próximo a cumplir 31 años, y con la posibilidad de tener hijos en el horizonte, quizá ambos terminen por elegir volver a Argentina para esta nueva etapa de sus vidas y el llamado de Gallardo habría sido fundamental.