Úrsula Corberó brilló como chica de tapa de septiembre con audaces apuestas de lujo.

De ser una cara reconocida en la televisión española a ícono mundial, Úrsula Corberó construyó una exitosa carrera que la llevó, en paralelo, a convertirse en referente fashionista. La actriz que supo ser cara de Bulgari y Loewe, de novia con el Chino Darín, ahora posó para la tapa de Harper’s Bazaar España con audaces apuestas de lujo.

Después de grabar la película argentina El Jockey y la serie británica The Day of the Jackal, ambas a estrenarse este año, la it girl deslumbró en la edición de septiembre de la famosa revista con un frac negro que usó directamente sobre la piel, sin lencería, un pantalón oversized drapeado con estampado floral y zapatos de cuero negro, todo firmado por Loewe.

El pelo recogido tirante con el flequillo corto a la mitad de la frente que ya es su marca registrada enmarcaron el rostro, que llevó maquillado sutilmente con máscara de pestañas, rubor y labial mate. En sintonía con el look de tapa, fue fotografiada con una apuesta similar de vestido azul escotadísimo, sin corpiño, y un collar de metal y cristal, ambos de Schiaparelli.

Más allá de las apuestas casi al desnudo, otro de los vestuarios elegidos para la producción de moda se llevó las miradas. Es que en una de las tomas se lució con un vestido blanco strapless y una capucha al tono con paillettes plateados unidas a un par de guantes a juego que le dieron un aspecto de novia moderna.

Su audacia y sensualidad quedó retratada en otros jugados cambios de ropa, desde un body con plumas firmado por Dior combinado con zapatos con cristales hasta un vestido blanco con body encorsetado de Jean Paul Gaultier que deja gran parte del muslo a la vista.