Roberto Pettinato habló por primera vez de todo el escándalo de Tamara y Alberto Fernández

Es el tema del momento. No hay absolutamente nadie en la Argentina que no haya visto el video de Tamara Petinatto con Alberto Fernández y no tenga una opinión formada sobre el tema. Es algo que supera largamente lo artístico, debido a las circunstancias que rodearon a todo.



En este contexto, Roberto Petinatto, padre de Tamara e histórico integrante de Sumo, le brindó una entrevista a DiarioShow.com debido a un recital en el que tocó los temas de la mítica banda de rock. Pero claro, obviamente iba a hablar del tema que involucra a su hija a nivel nacional.



De forma contundente, Petti sostuvo: "Soy como una modelo; ‘no hablo de mi vida privada’. Si la vida privada se hace pública, bueno, que la disfrute la gente, pero para mí sigue siendo privada".

Se sabe que Tamara Pettinato se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara un nuevo video junto a Alberto Fernández. En las nuevas imágenes que se difundieron el pasado sábado, el expresidente dice: "Ahora tenés que decírmelo".



Acto seguido, la periodista le contesta: "Te amo mucho, te amo". ¿Estás segura?, le consulta el político; y ella, a modo de chiste, responde: "Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar". "Pero, ¿me amás o no me amás?", insiste Alberto. "Te amo. Y por eso te voy a matar ahora".