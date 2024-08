Escándalo por los videos: Beto Casella leyó en vivo los fuertes WhatsApp que le mandó Tamara Pettinato

Beto Casella leyó en vivo su intercambio de mensajes con Tamara Pettinato tras el escándalo por los videos junto a Alberto Fernández en el despacho presidencial.



Este lunes, al aire de Ángel responde (Bondi), Casella reveló los WhatsApp que le envió la panelista. “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen”, escribió Pettinato sobre su trabajo en Bendita (elnueve).

Casella contó que, luego de que salieran a la luz los videos en donde se puede ver a la panelista en el despacho de Alberto Fernández, él le sugirió que se tomara unos días. “Es una cuestión de clima. La idea era preservarla a ella. Yo ya había manifestado que no podía despedirla”, dijo.

Tratando de poner paños fríos a la situación, Ángel de Brito deslizó que tal vez cuando se le pase el enojo podrán volver a conversar. Sin embargo, Casella fue tajante: “Entiendo que se está yendo sola”.

“Sí, se está abandonando, le está haciendo un favor”, cerró el conductor de Ángel Responde.

La reacción de Tamara Pettinato cuando le preguntaron por el nuevo video con Alberto Fernández

Tras viralizarse un nuevo video en el que Tamara Pettinato aparece en el despacho presidencial junto a Alberto Fernández, cuando era Presidente, la conductora habló con Socios del espectáculo (eltrece).

Entrevistada durante algunos segundos por la calle cuando salió de Radio Con Vos, donde trabaja todas las mañanas, la panelista no quiso decir demasiado sobre las nuevas imágenes.

“¿Vas a parar para hablar?”, le consultó uno de los cronistas que la buscaban. “No, porque no tengo nada para decir”, replicó Pettinato, mientras avanzaba rápidamente en busca de su auto.

“¿Cómo estás después del nuevo video que se filtró”, buscó saber el movilero de otro medio. “No. Es lo mismo. Es la otra parte de los otros”, respondió Tamara, intentando dejar de dialogar.

Los periodistas, sin embargo, siguieron consultándole a pesar de la negativa de la mediática. “¿Hay muchos más videos?”, interrogó uno de ellos. “No. Ya dije todo lo que tenía para decir. No voy a decir más nada”, respondió tajante.

En el final del breve encuentro, y mientas Tamara subía a su auto, uno de los cronistas le consultó si tenía miedo por lo que estaba pasando. Pettinato respondió que no y cerró la puerta de su auto para irse.