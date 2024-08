Ca7riel fue amenazado de muerte por fanáticos turcos de Mauro Icardi

Wanda Nara se presentó en el Movistar Arena para acompañar al dúo de trap Ca7riel y Paco Amoroso, pero lamentablemente las repercusiones terminaron en una amenaza a uno de los cantante.

A través de sus redes sociales, Ca7riel relató cómo culminó su noche tras su presentación en la que cantó junto a la mediática su tema Bad Bitch y terminó con un beso entre ambos lo que fue detonante para la amenazas de muerte por parte de los fanáticos de Mauro Icardi.



“¿Qué car... pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster, comenzó relatando el músico y agregó para sorpresa personal y sus seguidores: “Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debe ser alguien muy importante”.

En un video que publicó en sus historias, el artista reconoció que iba a subir “un montón de cosas y ahora no lo voy a hacer, porque me lo merezco”. “Y de paso, les mando una amenacita que me gustó, ¿amenaza de muerte? Dios”, sostuvo y mostró la captura de pantalla de uno de los mensajes que recibió tomando la situación con humor.

“Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de puta. Puta madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto”, dice el mensaje escrito en inglés y también señaló que recibió otros, pero que estaban escrito en turco.