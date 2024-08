La Policía Rural incautó producto cárnico no apto para consumo humano

El procedimiento tuvo lugar minutos antes de las 22.00 en un control vehicular implantado en la intersección de Ruta Provincial N° 5 y calle Rivadavia de la citada localidad y estuvo a cargo de efectivos de la División Policía Rural y Ambiental.

En el lugar, luego de inspeccionar la zona de carga de una camioneta hallaron un cerdo faenado, no apto para el consumo humano, puesto que no respetaba las medidas de higiene y cadena de frío exigibles para el transporte de sustancias alimenticias. Además el conductor, un hombre de 52 años, no aportó documentación que acreditara su legal procedencia.

Con intervención de la Fiscalía Penal zonal, los uniformados secuestraron y decomisaron alrededor de 70 kilos de carne porcina, mientras que el transportista fue infraccionado por incurrir en un delito contra la Salud Pública, ello conforme lo estipula el artículo 206 del Código Penal.