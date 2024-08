Le dieron el avión sanitario a Luisi y será trasladada al Garrahan

Aldana compartió el día de ayer una noticia que movió a los salteños, ya que a su hija de un año y nueve meses, le diagnosticaron un tumor adyacente en el riñón izquierdo el cual es de gran porte para su corta edad.

El día sábado 10 de agosto fue derivada con urgencia al Hospital Garrahan, porque en Salta no puede ser tratada, debido al gran porte de su tumor sus órganos están comprimidos lo cual hace que su presión aumente y por este motivo ella necesita ser trasladada en un avión sanitario.

La obra social se negaba a cubrir el traslado y el tratamiento en el hospital. Por fortuna, se consiguió el avión sanitario para trasladar a Luisina al Garrahan.

“El sábado le diagnosticaron un tumor en un riñón y la derivaron al Garraham. Ya tenemos la cama, pero nos falta costear el traslado sanitario, que NOBIS no nos cubre porque aseguran que no tienen un convenio. Hoy tuve un día horrible con la obra social. Cuando pensaba que no íbamos a llegar, me llamaron para confirmar que la provincia se hará cargo del viaje sanitario y nos darán el avión para poder llegar. Es más, el viaje sale mañana", dijo la madre de la menor entre lágrimas.

Por suerte el pesar de la joven mujer quedó en el olvido, al conseguir el avión. La mujer sostuvo que el gobernador Gustavo Sáenz es el responsable: "Seguramente él estuvo detrás de todo esto, por eso quiero darle mil gracias porque no sabe lo que me alegró el día y la vida. Siempre supe que es una persona de buen corazón".