El exmandatario Alberto Fernández renunció a la presidencia del Partido Justicialista Nacional, en medio del escándalo por la denuncia por violencia de género de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el exjefe de Estado. "Deseo que ninguna esquirla del linchamiento mediático al que estoy siendo sometido pueda lastimar a este partido", expresó Fernández en un comunicado.

El ahora expresidente del PJ Nacional anunció: "Vengo a elevar mi renuncia indeclinable al cargo de presidente del partido justicialista orden nacional con el que oportunamente me honrara". Además, agregó: "Tengo el deber y la necesidad de manifestar que esta decisión la tomo con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre milité en los hechos que falsamente se me endilgan".



El exlíder del PJ Nacional, continuó: "Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre. La carta de Alberto Fernández se dio a conocer casi al mismo tiempo con el pedido del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad de Buenos Aires de apartarlo de la conducción del partido nacional.

Además, Fernández se refirió al caso de violencia de género que fue imputado: "Los hechos que se me imputan son falsos. Aún aguardo que la Justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa".

De esta manera, Fernández termina un periodo de más de tres años como líder del partido justicialista. Aunque ya había sido obligado a tomarse licencia tras la derrota electoral del 2023. Incluso, se habían convocado a elecciones partidarias con el objetivo de reemplazarlo para el 17 de noviembre.