La abogada de Alberto Fernández aseguró que la declaración de Fabiola Yáñez "no es válida"

Silvina Carreiras puso en duda el testimonio de la ex primera dama y advirtió que no le permitieron dejar los pliegos de preguntas en la audiencia. "Una persona tiene derecho a denunciar y otra a defenderse", indicó.

La abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, aseguró este martes que la declaración de Fabiola Yañez “no es válida”. Más temprano, el juez Julián Ercolini rechazó su presencia en la audiencia por zoom que lleva a cabo la ex primera dama desde Madrid.

"La declaración de hoy no es válida", sentenció la abogada del expresidente en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. “Si pudo a hablar en TV, no la revictimiza que participemos”, evaluó en relación al argumento de la defensa de la primera dama para no permitirle participar de la declaración del Yañez.

Carreira conversó con la prensa acerca de la causa que recae sobre el expresidente. En este contexto, la magistrada se quejó ante la decisión del juez Ercolini de rechazar su presencia durante las declaraciones que brindó Yañez hoy por videoconferencia desde Madrid.

"Realmente si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas de la forma que hizo, exponerlo públicamente ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, porque no permite que mi cliente realice las preguntas", detalló Carreira ante las cámaras de televisión.

"¿Por qué no permiten las preguntas de esta defensa, para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?”, expresó la abogada quién luego sentenció: "Una persona tiene derecho a denunciar, la otra tiene derecho a defenderse".

Además, la defensora del expresidente aseguró que propuso diversas formas en las que podía hacerse presente durante la declaración para evitar la revictimización. “Dije que me ponía a disposición: que no me vean en la cámara, preguntar por interpósita persona... hay un montón de formas de poder tomar ciertas audiencias”,

Por último, Carreira aseguró que "no habló" con el ex-presidente y, sobre el futuro de la causa, respondió irónicamente a los periodistas presentes "se enteran primero ustedes que yo".