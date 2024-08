Javier Milei recordó que la causa contra Alberto Fernández ''arrancó'' con una denuncia de Sandra Pettovello

Javier Milei volvió a referirse a la causa por violencia de género que tiene como imputado al expresidente Alberto Fernández, denunciado por su exesposa Fabiola Yañez. En su cuenta de X (antes Twitter), destacó la labor de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien había denunciado al Gobierno que estuvo en el poder durante el 2019 y 2023.

''Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a la justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el último gobierno kirchnerista...'', apuntó el mandatario, que también había manifestado hace unos día que, ''a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad''.

Además, también había aprovechado para criticar al Ministerio de la Mujer: "Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres".

La denuncia que funcionó como ''efecto mariposa''

Milei relacionó la causa actual con la denuncia realizada por Pettovello, donde Alberto Fernández fue imputado el 29 de febrero de este año en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, según habían informado fuentes judiciales.

La causa, en manos del juez federal Julián Ercolini, imputa también Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, y a Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo de Fernández. El inicio de la misma surge a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez, para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal González.

Fernández, había declarado: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, tomando distancia de Hector Martínez Sosa y su mujer, María Cantero, quien fue su secretaria privada durante 30 años.

Además, Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias, así como también que ''hace uno o dos años'' que no lo ve.