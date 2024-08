“Este equipo me ilusiona”: la fuerte convicción de la capitana de Las Leonas antes del partido por el bronce

Si hay algo que caracteriza a Las Leonas -y que les dio el apodo-, es la entrega. Este equipo de guerreras sufrió un duro golpe en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Países Bajos, pero en un día tuvo que levantarse porque este viernes desde las 9 enfrentará a Bélgica por la medalla de bronce.

Rocío Sánchez Moccia, la capitana y abanderada olímpica, habló en exclusiva con TN: “Después de 24 horas, ya estamos bien, aunque siempre una derrota en instancias finales duele por el esfuerzo que hacemos”.

“Cada proceso de unos Juegos Olímpicos es muy duro, dejamos mucho de lado para poder estar a la altura y jugarle de igual a igual a los países top. Cuesta mucho mantenerse entre los primeros cuatro del mundo y la ilusión de querer ganar una medalla de oro es tan grande que está bien que nos duela”, reflexionó.

Sánchez Moccia sabe de caídas, pero más de levantadas: “A horas de jugar por una medalla olímpica de bronce, estamos bien. Algunas están mejor, otras se irán subiendo al barco, pero están intactas las ganas de querer irnos en un podio, como se merece este equipo”.

La capitana contó qué significa el partido que disputarán Las Leonas: “Vamos a pelear por una medalla olímpica, que será de bronce, pero es nuestro oro en este momento”.

En lo personal, Rochy vivirá un día muy especial: “Estos son mis últimos Juegos Olímpicos, así que tengo muchas emociones encontradas, pero estoy feliz y realmente disfrutando de todo, minuto a minuto. Este equipo me ilusiona y es un placer jugar con ellas. Así que será de puro disfrute el partido de mañana”.

Rocío Sánchez Moccia y el orgullo de representar a un país

En la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos, Rocío Sánchez Moccia y Luciano De Cecco llevaron la bandera de la delegación argentina, algo inolvidable: “Ser capitana de este equipo de leonas es un orgullo, sin dudas es algo que nunca me imaginé. Si nunca me imaginé ser capitana, menos abanderada, ya que siempre fueron abanderados deportistas muy grosos como Lucha Aymar, Manu Ginóbili, Luis Scola... Nunca me imaginé que podía ser yo alguna vez”.

De todos modos, Rochy tiene una mentalidad colectiva, por eso no se queda en su logro personal: “Lo veo como un reconocimiento al hockey, a Las Leonas, por estar siempre ahí arriba, peleando y ganando medallas, que es muy difícil. Lo más difícil es sostenerlo en el tiempo; pasan los años y ahí seguimos, luchando por subirnos al podio una vez más”.

Las Leonas, la bandera de todo un país

“Los Juegos Olímpicos despiertan eso de sentirnos argentinos y parte de cada disciplina. Es muy lindo sentirse bancado por otros deportistas argentinos y que quizás se sientan un poco representados en nosotras; se siente ese apoyo siempre y es muy lindo que suceda”, reveló Sánchez Moccia.

La jugadora que cumplió 36 años en plena competencia aseguró: “Se me pasaron volando estos Juegos. En la Villa Olímpica todo te lleva tiempo; ir desde tu departamento al comedor, hacer fila para comer, encontrar lugar y sentarte con el equipo... Cuando te querés dar cuenta, ya estás jugando los cuartos de final. Eso también quiere decir que la pasamos increíble”.

Rochy, que fue mamá pocos meses antes de ganar la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Tokio, compartió su experiencia: “Personalmente lo disfruté mucho. Mi familia pudo entrar y pasar tiempo conmigo en la Villa, fue algo único que me va a quedar de recuerdo para toda la vida”.

El mensaje de la capitana de Las Leonas a todo el pueblo argentino

A pocas horas de que miles -tal vez, millones- de almas estén pegadas a un televisor para acompañar a Las Leonas, la capitana del equipo dejó un mensaje para todo el pueblo argentino: “A todas las personas que se levantaron o que nos bancaron desde donde sea, quiero agradecerles por todo. ¡El apoyo y el aliento llega! No hay nada más lindo que saber que están del otro lado apoyándonos pase lo que pase”.

Por último, Rochy reflexionó: “Nos suelen llegar muchos mensajes de que sienten nuestra entrega del 100% en cada partido; es muy lindo traspasar una pantalla y que muchas chicas o chicos se sientan identificados o que quieran empezar el deporte por nosotras”. Y cerró: “De verdad, muchas gracias. Y también gracias a todos los familiares y amigos que se vinieron hasta París, con lo difícil que está todo, lo valoramos muchísimo”.