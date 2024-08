El director de Marvel reveló cuándo se estrena Vengadores 5

En medio de una alta expectativa, luego de la revelación del regreso de Robert Downey Jr., Kevin Fage finalmente confirmó cuándo saldrá no solo la próxima película, sino también sus secuelas.

Pasaron cinco años del lanzamiento de la última película de Avengers y el final dejó triste a más de uno. Pero, luego de tanta espera, el jefe de Marvel, Kevin Fage, confirmó finalmente cuál será la fecha de estreno y también se revelaron nombres de algunos personajes.

El film se llamará Avengers: Doomsday, aunque previamente se iba a llamar The Kang Dynasty. No solo marca el regreso de Robert Downey Jr. y no como Iron Man, sino como el villano llamado Víctor Von Doom, sino también de los hermanos Joe y Anthony Russo como directores.

Tras la incertidumbre de no anunciar la quinta película, Fage confirmó que se estrenará el 1 de mayo del 2026 y no en 2025 como estaba previsto. También lo que se sabe es que su secuela, es decir, Avengers: Secret Wars va a estrenarse el 7 de mayo del 2027.

Los nuevos personajes, aparte de Downey Jr., van a estar los miembros de Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, por el momento. Aún no se sabe si se sumarán viejos actores o incorporarán nuevos nombres. El tráiler de la película se podrá ver en 2025.