Confirmada la separación de Carlos Perciavalle y Jimmy Casthilos

El actor Carlos Perciavalle se separó del productor Jimmy Casthilos luego de una supuesta falsa denuncia que rompió la paz en la relación. Sin embargo, luego de que se haya aclarado todo el panorama en lo mediático y entre ellos, admitieron que las cosas no venían bien desde antes.

Tadeo Suárez los había denunciado por presunto abuso sexual, pero a la hora de presentarse ante la Justicia a ratificar la denuncia, no lo hizo. Además, Casthilos contó que este hombre intentó “estafar” a otros famosos con el mismo modus operandi.

El protagonista habló sobre Tadeo: “Quiero aclararles que no es que está detenido, está procesado por el delito de estafa en Uruguay, no fue preso porque no tenía antecedentes con sus escasos 18 años, pero ahora le esperan 6 causas más y ante cualquier denuncia él va a caer preso y lo va a pagar con su libertad”.

Ante esto, habló en América en A la Tarde y contó que todo venía mal desde antes en la pareja: "Cuando yo me casé con Carlos nosotros no estábamos viviendo una buena etapa como pareja. Días antes de casarnos habíamos mantenido una acalorada discusión y yo me había plateado la posibilidad de no casarme, pero seguí como estábamos”.

Yo me dejé llevar como quien se deja llevar con todo el entusiasmo del mundo y tratando de poner lo mejor de mí en una situación en donde yo me sentía muy agradecido y contento de lo que estábamos logrando juntos, de que Carlos volvió a la laguna a bañarse, lo llevé al mar, salíamos a bailar, a comer, a hacer un montón de cosas divertidas…”, concluyó.