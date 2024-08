Siguen las denuncias a la organización de los Juegos Olímpicos: “Había gusanos en el pescado”

Tras lo sucedido con todo lo relacionado a la contaminación del Rio Sena, ahora el medallista olímpico decidió levantar la voz para denunciar las condiciones insalubres que enfrentan los atletas en la Villa Olímpica.

El triple campeón olímpico y ocho veces campeón del mundo, reveló en una reciente entrevista que encontró gusanos en su comida, sumándose a una creciente lista de quejas sobre la calidad de la alimentación y otros servicios en la Villa.

“La nutrición no es lo suficientemente buena para el nivel que se espera de los atletas. Al fin y al cabo, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos”, dijo Peaty. “En Tokio la comida fue increíble, igual que en Río de Janeiro. Pero esta vez, no hay suficientes opciones de comida proteica, largas colas y esperas de 30 minutos para comer”.

El británico no se guardó nada y continuó: “Quiero comer carne, necesito carne para competir y eso es lo que como en casa, así que ¿por qué iba a cambiar algo? También me gusta el pescado, pero la gente se ha encontrado gusanos. Eso no es bueno. Sólo quiero que la gente tenga las mejores condiciones. Y creo que son los atletas quienes mejor pueden dar a conocer la situación”.