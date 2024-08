Estela de Carlotto acusó a Nicolás Maduro de haber "trampeado" las elecciones

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció el fraude en las elecciones celebradas hace una semana en Venezuela, en las que el CNE dio como ganador a Nicolás Maduro, a quien acusó de haber "trampeado" los comicios y denunció de estar “ofendiendo” la memoria de Hugo Chávez.

Carlotto fue consultada sobre las declaraciones de Cristina Kirchner, en las que le pidió al gobierno venezolano que publique las actas electorales, a lo que contestó: "Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas”.

La histórica referente de derechos humanos señaló que Maduro “ha trampeado” los comicios. “Será un dictador... y los de ahora están votados pero serán dictadores también”.

Asimismo, Carlotto aseguró que Maduro “está ofendiendo” a la memoria de Hugo Chávez y lo acusó de no poder justificar su victoria: “No tiene las boletas, no tiene nada”

“Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias”, cocnluyó.