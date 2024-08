Camila de Cuestión de Peso﻿ generó risas en la mesa de Juana Viale

La conductora Juana Viale obtuvo un momento viral durante una nueva edición de Almorzando luego de que la invitada Camila Deniz asegurara que la comida que le habían servido no era suficiente para llenar su apetito.

Durante el programa Almorzando de los domingos en El Trece, la mesa de Juana Viale tuvo presente a una participante de Cuestión de peso y se trató de la más conocida de todas: Camila. De un momento a otro, la conductora escuchó un comentario por lo bajo de Deniz a Mario Massaccesi y no tuvo mejor idea que pedirle que lo cuente para todos.



Tras ser consultada por la conductora sobre qué le había dicho a Massaccesi, la participante de Cuestión de peso reveló: "No me lleno con cuatro ravioles". Esto generó la risa de todos los invitados y rápidamente fue viral en redes sociales teniendo en cuenta el cariño del público por "Camilota".

Esta no es la primera vez que un invitado de Almorzando, sea tanto con Juana Viale o Mirtha Legrand, se queja sobre la poca cantidad de comida que sirven durante el programa. Por eso, quizá desde El Trece terminen por cambiar este aspecto para evitarse recibir críticas en el futuro.