Hasta mañana rige alerta “extrema” por incendios forestales

Hasta mañana rige en la ciudad de Salta la alerta “Extrema” por incendios forestales. Por eso, desde la Municipalidad, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, recomienda la comunidad seguir las indicaciones correspondientes.

La temperatura en la capital oscilará en 32 ° grados para este viernes 02 de agosto, disminuyendo hacia el fin de semana. Sin embargo, con posibilidad de viento Zonda, acompañado de la sequedad del ambiente, se solicita extremar las medidas de precaución.

Desde la Secretaría recordaron que los incendios se dan principalmente por las tarde y se debe a la disponibilidad de material seco, baja de la humedad y suba de temperaturas.

Por eso se solicita a la población no efectuar quema de basura, restos de poda o pastizales, lo cual se encuentra expresamente prohibido por ley N° 7070 de Medio Ambiente.

Desde el municipio se continúa en forma permanente con guardias especiales y cuadrillas. Ante emergencia se encuentra habilitado el 105, brindando respuestas con personal especializado en lucha contra el fuego.

La temporada de incendios empezó a fines de junio y se extenderá hasta fines de octubre.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

- No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

- No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

- No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

- Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

- Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.