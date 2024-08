Emmanuel Vich anuncia su futuro laboral luego de Gran Hermano

Uno de los finalistas de Gran Hermano, Emmanuel Vich, contó que tiene nuevos proyectos laborales y sorprendió porque contó todos los detalles, pero después se retractó. “Estoy full grabando música”, reveló y se arrepintió: “No lo tendría que haber contado”.

“Creo que la semana que viene ya lanzo cosas”, expresó respecto a su futuro laboral, que es lo que deseó desde que ingresó al reality show. De hecho, tiene una canción con videoclip ya publicado en las plataformas digitales.



Y se explayó: "Estoy haciendo la música que es algo más personal y tengo dos propuestas para teatro. Hay una que me re gusta y hay una que no me gusta tanto pero está buena, así que hay que ver. Está bueno porque yo soy un escándalo: te canto, te bailo, me tiro al piso, todo".

“Voy a hacer teatro, pero tampoco puedo contarlo. Ay, ya lo dije encima. Ponganme un bozal legal”, expresó el cordobés y se sumaría a Virginia Demo, quien también ya cuenta con una experiencia en teatro. Actualmente, es una de las protagonistas de Legalmente Rubia en reemplazo de Costa.