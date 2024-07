La drástica decisión de María Becerra luego de recibir mensajes de odio: "Me voy"

La artista María Becerra publicó un hilo en X (ex Twitter) en el que acusó recibir una serie de mensajes de odio que no le hicieron bien. Por eso, se tomó un tiempo para explicar cómo es que le afectaba en su día a día. “Hacen mucho daño”, expresó.

"Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos ultimos dias. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande", indicó.



Y luego reveló que iba a abandonar su cuenta: "Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y panico. Es despertarme todos los dias y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando".

“De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algun crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. ¡Se meten con mi fisico a diario, con todo!", expresó y recibió el apoyo inmediato de todo su fandom.

Y concluyó: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volvere a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y panico".