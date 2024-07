Marley va ser papá por segunda vez: será una nena y ya eligió nombre

Marley decidió celebrar su cumpleaños número 53 años a lo grande: anunció que será padre por segunda vez. El conductor compartió que ya comenzó los trámites de subrogación y está decidido a tener una hija a la que llamará Milenka, un nombre ruso que significa “mi pequeña”.

El papá de Mirko contó en el programa de Florencia Peña que quiere tener una nena sí o sí: “Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay varios embriones y voy a elegir que la bebé sea mujer. Están haciendo los tests genéticos y me van a decir cuáles son varones y cuáles son mujeres”, afirmó. “Generalmente ponen dos embriones, porque puede que prenda uno solo, pero yo no sé qué hacer… ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”, agregó.

La donante de los óvulos sería una mujer rusa originaria, pero no la misma con quien logró el embrión de Mirko. Esta vez, se trata de una joven modelo que reside en California. Según detalló Marley, la búsqueda de una nueva madre subrogante fue lo que demoró la llegada de un segundo hijo. Por problemas de salud, no pudo ser Brittany, quien gestó a Mirko hace seis años en Estados Unidos.

La mujer, que había tenido dos hijos antes de gestar al Mirko, quedó en contacto con Marley y le contó que tuvo su tercer hijo junto a su marido. Brittany vive en Chicago, donde nació Mirko en octubre de 2017. El proceso se realizó en Estados Unidos porque en Argentina no está regulada la subrogación de vientre.