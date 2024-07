Los Gladiadores perdieron 35-25 ante Hungría en su segundo partido en los Juegos Olímpicos París 2024

Los Gladiadores sufrieron otra derrota en los Juegos Olímpicos París 2024. La Selección argentina de handball masculino venía de perder ante Noruega en el debut y en su segunda presentación cayó 35-25 ante Hungría por el Grupo B.

En un encuentro disputado en el South Paris Arena 6, la Selección tuvo un buen comienzo de partido pero sobre el cierre del primer tiempo, los húngaros lograron una pequeña ventaja que se estiró y se mantuvo sobre la segunda parte. El máximo goleador del partido del combinado nacional fue Pablo Simonet que anotó cinco tantos.

El conjunto que dirige Guillermo Milano ahora se enfrentará a Dinamarca el próximo miércoles 31 de julio, con búsqueda de una victoria que los ilusione con la pelea por un lugar en la pelea por las medallas.

El grupo de Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos de París 2024

Las Leonas forman parte del Grupo B con Noruega, Hungría, Dinamarca, Francia y Egipto.

Próximos partidos de Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos de París 2024

Los Gladiadores vs. Dinamarca | miércoles 31 de julio.

Los Gladiadores vs. Francia | viernes 2 de agosto.

Los Gladiadores vs. Egipto | domingo 4 de agosto.