Tensión en Venezuela: incidentes en las calles de Caracas durante las protestas contra la reelección de Maduro

Crece la tensión en Venezuela por el descontento tras el resultado de las elecciones. Mientras miles de personas se concentraban en las calles de Caracas para repudiar la reelección de Maduro, la policía avanzó contra los manifestantes y arrojó gases y balas de goma para dispersarlos.



Desde temprano, los ciudadanos salen en motos, autos y con cacerolas a denunciar fraude en los comicios. Finalmente este mediodía, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente; mientras que su página sigue caída y no se pueden conocer los datos oficiales.

“Hoy estamos con miedo por lo que pueda pasar. El país se puede alborotar, por lo bueno o malo, pero algo va a pasar. Estamos decepcionados, no es lo que esperábamos. Otra vez, otra estafa. No me atrevo a irme porque tengo dos niñas. Viví toda mi vida en el régimen”, dijo una manifestante en diálogo a un medio de comunicación que realiza una cobertura especial en Venezuela.

Junto a varios gobiernos de la región, la Argentina desconoció el resultado y presiona para que se publiquen las actas de votación. Se espera que en las próximas horas hable en conferencia de prensa Edmundo González Urrutia, el líder de la oposición, para fijar posición sobre lo que sucedió.

Anoche, el director del CNE, Elvis Amoroso, dijo que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con el 51% de los votos. Sin embargo, el sitio web oficial que brinda detalles sobre los números por región no funciona, por lo que aún no hay manera de verificar esta información.

Con este panorama y ante la denuncia de fraude por parte de la oposición, cientos de venezolanos salieron a las calles a reclamar anoche y este lunes continúan con las protestas. Desde ventanas y balcones, se escuchan los cacerolazos en Petare, el barrio popular más grande de Caracas.

Las redes sociales se inundaron con videos de distintos puntos de la ciudad. Incluso, en muchos de ellos se alcanza a escuchar como entonan, también, el himno nacional. Las imágenes comenzaron a circular y se viralizaron en medio de un clima de tensión.

Venezuela pidió retirar el personal diplomático a los países que desconocieron la elección

El Gobierno venezolano pidió retirar al personal diplomático de la Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que desconocieron la reelección de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, manifestaron el rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre los resultados de las elecciones. “El Gobierno Bolivariano enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la conviviencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano, por lo cual somos contrarios a todos los prouniciamientos injerencistas con los que se intenta desconocer la voluntad del pueblo”, indicaron.