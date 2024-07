Qué dijo Sofía Martínez de los rumores de romance con Marcos Ginocchio

En las últimas horas, trascendió la versión de un romance inesperado en el mundo del espectáculo. De un lado, Sofía Martínez, periodista deportiva con un sólido recorrido que terminó de explotar a finales de 2022 con su charla viral con Lionel Messi durante el Mundial de Qatar. Del otro, Marcos Ginocchio, perfecto desconocido hasta que ingresó en octubre de ese mismo año a la casa de Gran Hermano y se consagró campeón cinco meses después.

En el camino, ambos transitaron sus respectivos romances y ocuparon las primeras planas de los medios. Ella, con su colega Diego Leuco, con quien estuvo dos años de novia hasta su separación en octubre del año pasado. En cambio, la vida sentimental de él fue algo más misteriosa, con un romance con su compañera de encierro Julieta Poggio más por fuerza de sus seguidores que por hechos reales. La actriz lo confirmó con efecto retroactivo, pero él no hizo mayores declaraciones al respecto, ni sobre ningún otro tema. Se enfocó en su carrera como modelo y se alejó de la exposición a la que se aferraron muchos de sus compañeros.

En este panorama, aseguraron en LAM que Martínez y Ginocchio habrían tenido un encuentro amoroso. “Marcos Ginocchio de novio”, resaltaba el zócalo del programa, mientras de Brito daba pistas sobre el nuevo vínculo del joven de 24 años. “Estuvo a los besos el Primo, en la Polenta, una de las mejores fiestas que hay en Buenos Aires. No fue esta semana. Estaba el Primo, van siempre todos los Gran Hermano, y mucha gente conocida. Testigos, amigos míos, los vieron que estaban ahí con Sofía Martínez. Ella es hermosa. Son gente buena, talentosa. Fue una cosa de boliche, no sé si va a prosperar pero... fue lindo”.

La noticia no tardó en difundirse y la posibilidad de que se haya formado una pareja tan inesperada como atractiva para el espectáculo atrajo la atención de los curiosos. Teleshow se comunicó con la periodista, quien, sin embargo, cortó de manera terminante con las versiones. “No es cierto, nada de eso pasó”, señaló la panelista de Perros de la calle ante la consulta de este medio.

De la misma manera se expresó en las redes sociales. En las cuentas oficiales del ciclo de América, conocidas como el Ejército de LAM, publicaron un breve texto y dos fotografías que hacían alusión al incipiente romance. “A los besos en la polenta Marcos Ginocchio y Sofi Martínez”, dice el escrito, junto a dos imágenes de los involucrados por separado. “Che, es mentira. Eso nunca pasó”, sentenció la periodista. A juzgar por sus palabras, y dando por descontado el silencio de Marcos, entre ellos no hay nada y siguen solteros, o al menos así se reconocen públicamente.

En abril pasado, Julieta Poggio confirmó lo que la mayoría de su fandom estaba esperando: después de varios meses saliendo en privado, confesó que tuvo algo con Marcos Ginocchio tras la salida de ambos de Gran Hermano 2022, y a pesar de que la cosa no funcionó, reveló detalles inéditos del vínculo. “Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró esa historia. Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema”, señaló la actriz, quien reconoció que ella se había enamorado pero él no.

En el caso de Martínez, desde su separación de Leuco hace nueve meses, se habló en reiteradas oportunidades de reconciliación, que ella negó a su manera: “Con Diego tenemos una excelente relación, seguimos compartiendo cosas y nos seguimos hablando, no necesitamos ponerle un título en particular. La realidad es que lo que viene no tengo idea, pero sí, estamos cerca, lo que te puedo decir es que hoy estamos súper bien”. Entonces, solteros ambos, sin demasiado apuro y enfocados en sus caminos profesionales. Al menos por ahora.