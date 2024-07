Escándalo en los JJOO: AFA elevó un reclamo a la FIFA por los incidentes en el partido entre Argentina-Marruecos

En su cuenta de X (exTwiiter), el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, anunció la presentación de la queja y exigió que se tomen "las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda".



Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 24, 2024

Tapia comenzó su post en X con el relato de lo que le tocó vivir en Francia: "Fue lamentable lo que nos tocó vivir a los argentinos en Saint Étienne", empezó su descargo el presidente de AFA, y consideró que "fue realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia".

"Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y la violencia que sufrió la delegación argentina, nuestros jugadores tengan que volver a salir a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal es realmente un sinsentido", añadió Tapia, luego del papelón organizativo del Comité Olímpico Internacional (COI).

Y completó: "Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados que entendían que el juego no se debía reanudar". La AFA hará esa presentación a modo de reclamo y advertencia por las graves fallas de seguridad. No sólo por lo sucedido en el estadio, sino también por el relato del entrenador Javier Mascherano, quien denunció el robo de pertenencias en la concentración: “Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. En los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillos. No quisimos decir nada”, expresó.

La Selección argentina sufrió el ataque de hinchas marroquíes que lanzaron petardos y todo tipo de elementos en pleno partido por el debut del grupo B en los JJOO. Los hechos se agravaron tras el agónico empate de Cristian Medina en la última jugada, que luego fue anulado a instancias del VAR. Tras la agresión de los simpatizantes, el partido se suspendió por dos horas.