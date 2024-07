De Villa Primavera a Paris, creciendo como entrenador de los Gladiadores

El entrenador salteño del equipo nacional de handball, compartió con Un Nuevo Día, el camino recorrido y además, alentó a los más jóvenes con grandes consejos para no bajar los brazos.

Guillermo "el Negro" Cazón, de Villa Primavera, adelantó el trabajo que se encuentran realizando los Gladiadores para su debut, este sábado, ante Noruega, un importante rival. "Estamos en Europa hace tiempo, entrenamos bastante fuerte, con muchas actividades. Hace tres días estamos en París".

"No soy consciente de lo que estoy haciendo, no me paro y digo que es mi cuarto juego olímpico. Tengo mucha alegría y felicidad, trato que la experiencia sirva para no cometer los mismos errores".

Cabe destacar que dentro de los Gladiadores hay varios representantes salteños, uno de ellos de Orán. El preparador físico del equipo nacional de handball, destacó la importancia de entender que los errores son parte de la vida. "Trato de disfrutar cada día, no frustrarme".

"Uno tiene que saber cuales son sus limites. Cuando éramos chicos, no nos gusta, pero los limites nos ayuda a parar. Es importante escuchar".

"Todos tenemos nuestro Juego Olímpico y si no te sale, no está todo mal. Hay que corregir para que vaya mejor"