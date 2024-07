Pelea por la planta de GNL: Buenos Aires denuncia que Milei negoció con Río Negro por su apoyo a la Ley Bases

“Si el proyecto no se hace en Bahía Blanca, el único culpable es el gobierno nacional”, afirmó a un medio de comunicación el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. El Gobierno responsabilizó a Kicillof por no adherir al RIGI.

Luego de que el Presidente Javier Milei asegurara que la provincia de Buenos Aires se quedará sin la multimillonaria inversión de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) por la negativa del gobernador Axel Kicillof a adherir al RIGI, llegó la respuesta de la gestión bonaerense.



“Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente”, afirmó el mandatario provincial desde su cuenta de X. Y remarcó: “La bronca que me causa la improvisación y los desequilibrios del presidente no va a debilitar ninguna de mis convicciones”.

En la misma línea, Kicillof aclaró este sábado: “Seguiré trabajando en favor de los intereses de la provincia que gobierno y en defensa de los derechos de los bonaerenses sin entrar en una ridícula competencia con una provincia hermana y sin caer en las provocaciones de un presidente que confunde al país con las redes sociales”.

Y finalizó: “Nuestra tarea es urgente: fortalecer un escudo y una red para proteger al pueblo bonaerense de las agresiones de Milei y contribuir a la construcción de una alternativa para la Argentina”.

“Si la planta de GNL no va a Bahía Blanca, queda demostrado que hay un acuerdo político entre Milei y los gobernadores de Río Negro y Neuquén para que sus legisladores hayan votado la Ley Bases. De esa manera, él les da la inversión en Punta Colorada”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara.

“Milei no solo no quiere a la provincia de Buenos Aires, sino que tampoco quiere a los bahienses”, indicó Dichiara. “Cuando fue el temporal en diciembre, fue y les dijo ‘arréglense como puedan’ y ahora les saca la inversión más importante de su historia y de la región”, añadió.

“Es un acuerdo vergonzoso si realmente no va la planta de GNL a Bahía Blanca”, subrayó. “Lo que realmente me preocupa es la palabra de Petronas, porque ellos son los inversores. ¿Cómo van a hacer para ir a un puerto que no existe, en una ciudad de 40 habitantes, inhóspita? No sea cosa que la Argentina se pierda la inversión por culpa de este capricho”, resaltó Dichiara.

“Que no se tergiverse que Kicillof es el culpable. Eso es todo mentira. Primero que nos digan dónde se va a instalar la planta de GNL, que no nos corran con la vaina”, afirmó el titular de la Cámara baja bonaerense. “El único culpable si la planta no se hace en Bahía Blanca es el gobierno nacional, es Milei”.

“Milei no es un loco. Es cuerdo y muy vivo y está llevando adelante la segunda parte del plan de Macri, si seguía en 2019. Está queriendo vaciar a la Argentina, entregando todos los recursos naturales y haciendo negocios con los capitales extranjeros. En este caso, perjudicando a todos los bonaerenses”, señaló a TN un dirigente de primera línea del oficialismo provincial.

La oposición mete presión para adherir al RIGI

El senador nacional y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, se refirió a la polémica por la planta de GNL: “Hay que actuar ahora y generar las condiciones necesarias. El Gobernador pierde tiempo”. Y resaltó: “Kicillof no quiere adherir al RIGI, y todavía no envía a la Legislatura la iniciativa que anunció para crear un régimen provincial de promoción de inversiones”.

“Al potencial de la Provincia de Buenos Aires, y de Bahía Blanca en particular, hay que acompañarlo con capacidad para interpretar la realidad y determinación política”, continuó Abad. Y cuestionó: “Kicillof no acusa recibo de que Río Negro avanza para quedarse con la inversión, elige la confrontación en lugar de trabajar para que los bonaerenses tengan una mejor calidad de vida”.

“La pregunta es simple: ¿Kicillof va a garantizar las condiciones necesarias para que la Provincia de Buenos Aires lidere el desarrollo del país?”, indicó el legislador. Y sentenció: “No hay margen para que el Gobierno Provincial persevere en esta actitud pasiva e inexplicable”.

En la misma sintonía, la diputada nacional Karina Banfi apuntó desde sus redes sociales: “El Gobernador Kicillof será el responsable si la planta de GNL no se construye en Bahía Blanca. La grieta está acabada cuando se trata crecimiento productivo para nuestra Provincia. Debe cumplir con la adhesión al RIGI que aprobamos en el Congreso y pensar en los bonaerenses”.

El caso del RIGI bonaerense

“Kicillof defiende a las pymes bonaerenses y las quiere poner en competitividad con cualquier inversión que pueda venir del extranjero, por eso no se adhiere al RIGI nacional”, explicó Dichiara a este medio. Y aclaró: “En el caso de hacer alguna excepción, como puede ser este caso de GNL, está pensado el proyecto de RIGI propio, que en los próximos días entrará a la Legislatura y será ley”.

Es una iniciativa que está preparando el ministro de Producción, Augusto Costa, y aseguran estará listo en breve. De momento, ningún diputado provincial accedió al texto del proyecto.

“Allí pretendemos englobar requisitos que necesitan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca: incluye la estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional y propone mejoras en el régimen tributario para grandes inversiones”, explicó Kicillof días atrás sobre la iniciativa.