¿Se fueron juntos? Tini Y De Paul tras el casamiento de Oriana y Dybala

La expareja se cruzó en la fiesta de sus amigos y los rumores sobre una posible reconciliación no tardaron en llegar. ¿Qué pasó después?

Después de varios meses Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron el fin de semana en Exaltación de la Cruz, y realizaron un festejo a lo grande que incluyó la participación de amigas y amigos. Entre los invitados se reencontraron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, los rumores sobre un posible acercamiento entre la expareja no tardaron en llegar. ¿Se fueron juntos de la fiesta?

En un principio, la influencer Pochi de Gossipeame había publicado información sobre cómo fue el íntimo reencuentro entre Stoessel y de Paul en la fiesta. "Me cuentan que ayer en el casorio de Oriana y Dybala, Tini y de Paul cero bola", expresó en una historia de Instagram, lo que tira abajo las teorías que habían surgido al respecto. Además, añadió que "ella con Emilia y Lizardo, onda clan yendo de acá para allá y él con sus amigos modo jodón haciendo reír a todos".



Sin embargo, horas después de ese posteo al parecer la información cambió. Tanto Pochi como la influencer Ker, de la cuenta Chismes de Ker, compartieron unos detalles que encendieron nuevamente las alarmas entre los seguidores de la pareja.

"Me cuentan que Tini se puso a bailar con las mujeres de los futbolistas", comenzó su relato Pochi, pero en un momento de la noche "apareció De Paul y la sacó a bailar, baile acaramelado cabeza con cabeza pero sin chape a la vista de todos".

Eso no es todo sino que continuó "me cuentan que ella se puso un buzo grande con capucha y que se fueron juntos pero a escondidas, en el auto de él, así como quién no quiere la cosa". Un relato parecido, pero más acotado, compartió Ker en una historia de Instagram, en el que se ve un screenshot de Whatsapp que dice "Tini y De Paul se fueron juntos". Estos datos reviven la llama de una posibel reconcilación entre ambas figuras, aunque todavía sin información oficial de ambos confirmada.