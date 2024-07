Gonzalo Belloso reveló el motivo por el que Di María no volverá al fútbol argentino

Ángel Di María confirmó que no va volver a Rosario Central.

Ángel Di María confirmó que no va volver a Rosario Central. Así lo confirmó Gonzalo Belloso el presidente del conjunto rosarino en una entrevista y contó que el único motivo de su frustrada regreso al club es por un tema de seguridad.

“La vuelta de Angelito es o fue un sueño para todos los hinchas de Central. A lo largo de este último año, creció la idea de que él venía, fuimos haciendo muchas cosas en conjunto y creíamos que estábamos en un gran momento para recibirlo. Nos informó del hecho de las amenazas que comenzó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión una vez terminada la Copa América”, explicó Belloso en el programa Radiópolis, de Radio 2.

“El sábado me dijo que no va a volver al club porque no siente las garantías de seguridad ni para él ni su familia. Nos duele porque lo queríamos y respetamos muchísimo su decisión. Es un caso cerrado.