Perros rescatados fueron asesinados y vecinos atacaron el refugio de las proteccionistas

Un episodio de maltrato animal sucedió en la localidad de Las Heras, en Santa Cruz, donde dos perros fueron asesinados con crueldad por una o más personas que también vandalizaron el lugar de los proteccionistas.

Según reveló una de las protectoras de los animales, Micaela Cárdenas, sobre lo sucedido: "El lunes a la mañana me encuentro con una foto de un perro que estaba atravesado con un hierro de lado a lado. Me pongo a mirar y pienso que puede que sea una de mis callejeras porque el día anterior yo había venido al local y a ella no la vi”.

La mujer contó a la radio local FM Las Heras 92.1 que también una de sus colegas que tiene un refugio sufrió la vandalización del local: "Una de mis compañeras me avisó que habían entrado a un lugar en donde ella tiene algunos perros. Entraron, le rompieron todas las cosas que están relacionadas a los perros, alimentos y demás. También le mataron uno de los perros, se lo ahorcaron”.

La rescatista detalló que en el último mes, en los barrios 1° de Mayo, Malvinas y zona de chacras, hubo una serie de envenenamientos por lo que deslizó que podría tratarse de un "amedrentamiento de una persona enojada" por la tarea de cuidado de los canes.

"Nosotros estamos a favor de los animales y hacemos denuncias, reclamos, que son para el bien de ellos, porque son vidas y no es justo que estén sufriendo de la forma que están sufriendo”, comentó Micaela a La Opinión Austral. En este sentido, agregó: "Está muy embroncada con nosotras para hacer este tipo de daño, la verdad que es muchísimo porque, como decimos, nos tocó en donde saben que más nos duele".