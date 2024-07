Nos vamos todos a Gran Hermano: Furia contó que le pagaban 6 mil por día

En el nuevo programa de Alex Caniggia, uno de sus fanáticos, Juliana, mejor conocida como "Furia", relató que el canal le debe dinero:

“Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día. Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón”.

Todo comenzó cuando le consultaron si volvería a participar de Gran Hermano en una edición famosos. La tatuada expresó que sí y aclaró: “Igual depende, porque ellos seleccionan. Hacen un casting muy excelente y hay que ver si mi personalidad va para esa casa”.

“Nosotros somos monotributistas. Por lo menos a mí, este último mes, no me pagaron. Todo el resto lo usó mi hermana para los votos y está bien porque mi hermana con esa plata hace lo que quiere”, detalló Furia.

Con respecto a su estadía, Furia compartió que tuvo que aguantar muchas veces un montón de cosas. “Pensé que me iba a ir en la primera semana, y el mundo me ayudó una y mil veces. Fui la mujer con mayor estadía, y la voz de Gran Hermano me decía: ‘¡No estás sola!’, y yo no entendía. Hoy puedo ver con mis ojos lo grande que es esto. Que nunca estuve sola, lo que generé en el mundo y que no hay límites para esta locura. Los Furiosos son leyenda”.