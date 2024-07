Prime Video: la serie secuela que continua la historia de amor que fue un rotundo éxito en los 90

Prime Video es, sin duda, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Esto no es sorpresa para nadie, ya que cuenta con un extenso catálogo de películas y series de calidad.

Dentro de estas producciones se encuentra Betty, la fea: la historia continúa, que retoma la línea narrativa de Yo soy Betty, la fea, una de las telenovelas colombianas más icónicas de todos los tiempos.

Cómo terminó Betty, la fea

Recordemos la historia de la serie original, emitida en 1999. Betty Pinzón, una mujer poco agraciada, por su apariencia no puede conseguir un trabajo en la empresa Ecomoda, a pesar de ser una economista bien formada y contar con un buen nivel de inglés. Esto fue hasta que asume Armando Mendoza como presidente, quien la elige como secretaria para no trabajar con Patricia Fernández, la mejor amiga de su prometida, Marcela Valencia, debido a su estilo de vida seductor.

A pesar de no ser muy querida en las oficinas de Ecomoda, Betty logra imponerse y se gana la confianza de su jefe. Sin embargo, Armando la enamora solamente para tener su lealtad, aunque finalmente él se enamora de ella. La serie concluye con Betty no solo asentada en la compañía, sino como la cabeza de Ecomoda.

Cómo será Betty, la fea: la historia continúa, por Amazon Prime Video

Luego de una no tan popular continuación de la serie llamada Ecomoda (2002), llega Betty, la fea: la historia continúa con una trama distinta. Comienza con el funeral de Roberto Mendoza, el padre de Armando y el primer jefe de la empresa. En su voluntad expresó que Ecomoda se divida en tres partes: una para Armando, una para su nieta Mila y la última para Betty.

Esto desata el conflicto general de la serie, ya que Armando y Betty están iniciando el divorcio. Asimismo, se muestra la evolución de los personajes de la famosa producción de los 90 y como se arman nuevas relaciones.A partir del viernes 19 de julio, todos los usuarios de Prime Video podrán disfrutar de Betty, la fea: la historia continúa. La producción tendrá diez capítulos de entre 30 y 45 minutos, con una emisión semanal.