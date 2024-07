Irá a la justicia. Pepe Cibrián, contra Olga y el programa Mi primo es así: “Me ofende y me da asco”

“Me hace mierda la palabra ‘orín’”, comenzó diciendo Noelia Custodio en el programa Mi promo es así de Olga, sin saber que todo lo que vino después desataría más tarde una furia incendiaria en Pepe Cibrián.

“¿Existe la palabra ‘orín’ o es ‘orina’?”, preguntó Martín Rechimuzzi, a lo que su compañera respondió: “Es ‘orín”’ y luego Evelyn Botto buscó en Google y discurrieron un buen rato sobre la palabra.

Más adelante, en un segmento que titularon “Las pelotud4s del pueblo comentan en Instagram”, Rechimuzzi invitó a quienes ven el programa que vayan a la cuenta de Instagram de Cibrián y le comenten en la última publicación “¿Orín u orina?”. “Hasta que no llegue a los 2.000 comentarios, no continúo el programa”, lanzó el conductor, en tono jocoso. “La persona que le escriba un haiku se gana un par de entradas para la Fiesta Aish”, añadió, incentivando a los presentes en el chat.

Además, Toto Kirzner y sus compañeros también recordaron cuando, tiempo atrás, el director teatral tuvo la intención de adoptar un hijo y se rieron de eso, haciendo algunas burlas.

Como era de esperarse, todo esto le generó a Pepe un gran malestar y, por eso, decidió salir a hablar en Intrusos para expresar su fastidio con el programa de stream.

Pepe dejó en claro que no se trata de tener o no tener humor, sino que es un tema de libertad. “Es meterse en una vida, afectarla sin ningún derecho, sin ningún control. Me sentí afectado pero no es esto lo que me destrozó”, aseguró, dejando en claro que lo que le hizo mal fueron los chistes sobre la adopción.

“Es un tema muy grave y serio. Yo he sido un hombre que ha peleado por Justicia, esto es muy serio”, dijo Cibrián, quien a medida que hablaba iba elevando cada vez más el tono.

“Estos señores, en especial Tomás (Kizner), empiezan a reírse en relación diciendo “calle o Pepe”, de una lucha mía de años para defender una ley igualitaria. Luché porque se pudieran adoptar chicos. Soy ciudadano ilustre. Estos se matan de risa burlándose de mí”, aseveró, furioso.

El dramaturgo, visiblemente molesto y movilizado por la situación, añadió: “Es una cosa inhumana y el streaming es responsable de esto. A qué punto vamos a llegar, a dónde va a parar la sociedad. Ofenden a los niños que se mueren de hambre, no tienen límites”.

Dirigiéndose directamente a Kizner, señalando la cámara con el dedo, exclamó: “Vos no vas a reirte e imitarme como si fuera un ridículo”.



Así mismo, afirmó que irá con toda contra Olga, a quienes les iniciará juicio, y reveló que lo que gane se lo donará a La casa del teatro. “No quiero plata, no lo necesito”, dejó en claro.

“Yo sé quién soy. Me ofende y me da asco lo que hicieron los de Olga”, finalizó Pepe Cibrián contundente.