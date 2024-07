Julieta Poggio confirmó que está en el sur con Marcos Ginocchio y compartió un video en la nieve

Julieta Poggio confirmó que está de vacaciones en el sur con Marcos Ginocchio. Los exparticipantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) viajaron a Bariloche y combinan trabajo y placer.



Este lunes, el salteño viajó junto a un amigo y Julieta lo hizo junto a su hermana mayor, Camila Camarda. Inmediatamente, los usuarios señalaron que habían coincidido en el destino y comenzaron a especular con un reencuentro.

Lejos de cualquier polémica, ellos mismos se mostraron muy divertidos en las redes sociales practicando algunas actividades en la nieve.

Además, en la noche del lunes, estuvieron juntos en un boliche. Según trascendió, ambos habrían sido contratados por una reconocida empresa de viajes de egresados.

De esta manera, los jóvenes dejaron en claro que más allá de que su breve historia de amor no haya funcionado, siguen manteniendo una excelente relación y no tienen problema en trabajar juntos o hacer colaboraciones.

Julieta Poggio contó qué hicieron con Marcos Ginocchio en el hotel la noche que salieron de “Gran Hermano”

Tras cumplirse un año de la final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio dio detalles explícitos de lo que hizo con Marcos Ginocchio en el hotel tras salir del reality. Y no lo ventiló a espalda del joven. Lo invitó a un vivo de Instagram para que recordaran ese momento juntos y sus seguidores quedaron en shock.

La revelación de los participantes llegó meses después de que Gastón Trezeguet deslizara que aprovecharon las primeras horas sin cámaras a la vista para terminar con la tensión sexual que existía entre ellos. “No entendíamos nada. Nos pusimos en pedo, al toque y con dos birras”, lanzó la actriz, sin mencionar absolutamente nada sobre los supuestos encuentros íntimos.

Acto seguido, el Primo rememoró los últimos momentos en la casa más famosa del país, antes de que Santiago del Moro le comunicara que era el campeón: “Me acuerdo de que esos últimos tres días no dormimos nada. Cuando fue la cena con Santi no dormimos y estuvimos hasta las 6 de la mañana. Juli había tomado un vaso de champán y ya le había pegado”. Por último, pronunció: “Después, la primera semana era no dormir y procesar todo lo que nos había pasado. Mucha información”.

Hasta el momento, Ginocchio optó por no mencionar ni una sola palabra sobre el affaire que tuvo con la modelo, que en varios programas de TV declaró que decidieron quedar con buenos amigos. “El shippeo murió”, sentenció.