Ángel de Brito abandona LAM de manera inesperada y por tiempo indefinido

El conductor Ángel de Brito se ausentó sorpresivamente a LAM y Yanina Latorre tuvo que conducir para llevar los hilos, pero también para explicar qué fue lo que le pasó al periodista. Admitió que tuvo un problema de salud y eso lo llevará a faltar por tiempo indeterminado.

La panelista inició el programa con la explicación: "Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y no se sentía bien. Me dijo: 'Mirá si no llego a esta noche'. Creí que me estaba cargando, pero no”.

Luego contó que “fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuándo retorna". Pero no solo preocupa Ángel porque Yanina también aseguró que se siente mal.

“En este momento me duele la garganta, compartimos mate, me duele la cabeza y la panza. Que sea lo que Dios quiera, igual hizo mucho frío", indicó. ¿Qué pasará esta noche?