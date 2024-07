Campo Santo: Intentaron secuestrarla y ella saltó de la camioneta

Se trataría de un supuesto hecho de trata de persona, que tuvo lugar en barrio Joaquín Rueda. “Me enteré de la situación sufrida por una vecina y me preocupó mucho, hablé con los familiares quienes me confirmaron lo sucedido, creo que debemos poner en alerta a la comunidad, sin generar caos ni que se cree una psicosis, no es la intención, pero haríamos mal si no hablamos del tema” manifestó el Comisario Retirado Adolfo Carbajal.

Habría ocurrido alrededor del mediodía del lunes 15, una joven camposanteña, fue víctima de un intento de secuestro, del que pudo zafar, arrojándose de la camioneta a la que fue subida de una forma violenta y sorpresiva.

El preocupante hecho de posible trata de persona, tuvo lugar en barrio Joaquín Rueda de perteneciente al municipio de Campo Santo, cuando la víctima se dirigía hacia un almacén cercano para realizar unas compras.

A solo media cuadra de su domicilio, se encontraba estacionada una camioneta de color blanca, cuando la adolescente pasó cerca, en forma sorpresiva salieron dos sujetos de su interior, que la tomaron por la fuerza y la introdujeron en la parte de atrás de la cabina.

La joven nunca dejó de luchar para evitar ser secuestrada, logrando abrir una de las puertas por la cual se arrojó hacia el exterior, cuando la camioneta estaba en movimiento circulando por la ruta provincial 12. A pesar del dolor causado por la caída, pudo ponerse de pie y correr hacia su domicilio, mientras que los dos secuestradores escaparon sin intentar perseguirla.

FUENTE: El Tribuno.